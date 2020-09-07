Vedat Muriç değerini 40'a katladı

2016 yılında Giresunspor'dan Gençlerbirliği'ne 500 bin euro karşılığında gelen Vedat Muriç, Lazio'ya transferi sonrası 4 yılda değerini 40'a katlamış oldu.

İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşan Vedat Muriç'in yükselişi devam ediyor.

2016'da Giresunspor'dan Gençlerbirliği'ne 500 bin euro karşılığında transfer olan Kosovalı golcü, geçen sezon Fenerbahçe'ye 3.5 milyon euroya gelmişti.

20 MİLYON EURO

20 milyon euroya Lazio'ya gidecek olan 26 yaşındaki futbolcu, 4 yılda değerini 40'a katlamış oldu.