Vedat Muriç, Fenerbahçe’ye dönmek istiyor

Lazio’da beklentileri karşılayamayan ve orada mutsuz olan Muriç, Lazio yönetimine Fenerbahçe’ye dönmek istediğini iletti.

Lazio’nun sportif direktörü Igli Tare’nin de adının karıştığı komisyon skandalının ardından İtalya’da mutsuz günler geçiren Vedat Muriç, ayrılık talebinde bulunup Fenerbahçe’ye kiralık dönmek istediğini yönetime söyledi.

SARRI DE KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; takımın başına geçmeye hazırlanan Maurizio Sarri’nin, Muriç'i kadroda düşünmediği öğrenildi. Vedat Muriç'i kızdıran olay sadece komisyon skandalı ve Sarri'nin kadroda istememesi de değil.

Takım arkadaşlarının kendisi hakkındaki olumsuz düşünceleri de Muriç’in ayrılmak istemesindeki temel sebeplerden biri.

2 GOL ATABİLDİ

Fenerbahçe’ye dönmesi için şartların oluşmasında kolaylık bekleyen Muriç'in, Lazio’lu yöneticilerle görüşerek ayrılmak istediğini ve 1 yıllığına kiralanması konusunda kolaylık sağlanmasını istediği de haberde yer aldı.

Lazio, Vedat için Fenerbahçe’ye 20 milyon euro bonservis ödemişti. Lazio formasını bu sezon 34 defa terleten Muriç, bu maçlarda 2 gol kaydetti.