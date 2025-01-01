Vedat Muriç, Fenerbahçe'ye olumlu dönüş

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Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk devresini lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takımda forvet bölgesi için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

EN-NESYRI GİDERSE PLAN HAZIR

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Youssef En-Nesyri ile görüşme halinde olduğu ve önümüzdeki günlerde transferi bitirmek için İstanbul'a geleceği bilinirken Fenerbahçe, ayrılık ihtimaline karşı yeni bir planı devreye soktu.

VEDAT GERİ DÖNÜYOR

Sarı-lacivertliler, En-Nesyri ile vedalaşılması halinde eski golcüsü Vedat Muriç'i renklerine bağlayacak.

Kariyerini İspanya LaLiga ekibi Mallorca'da sürdüren forvete sözlü bir teklif yapan Fenerbahçe'nin olumlu yanıt aldığı öğrenildi.

Mourinho'nun da kadroda görmek istediği Vedat'ın, sarı-lacivertli formayı yeniden giymeye hazır olduğu belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

8 milyon euro piyasa değeri bulunan Vedat, bu sezon Mallorca formasını 14 kez giydi. 30 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 3 gol ve 2 asistle mücadele etti.

FENERBAHÇE'DE 36 MAÇTA 17 GOL ATTI

2019-2020 sezonunun başında Rizespor'dan Fenerbahçe'ye 5.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan tecrübeli isim, sarı-lacivertli formayla 36 maça çıktı.

Vedat, bu karşılaşmalarda 17 gol ve 7 asistle oynadı.

Bir sezon Fenerbahçe'de oynayan başarılı futbolcu, İtalya Serie A ekibi Lazio'ya 21 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gitmişti.