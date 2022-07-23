Lazio'dan Mallorca'ya transfer olan Kosovalı forvet Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye de para kazandırdı.

İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca, Lazio’dan Vedat Muriç’i renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Mallorca’ya transfer olan Vedat Muriç, Fenerbahçe’ye de para kazandırdı.

Fenerbahçe’den 2020 yılında 20 milyon euroya Serie A takımlarından transfer olan Vedat Muriç, kariyerine Mallorca’da devam edecek.

Vedat Muriç imzayı attı, Fenerbahçe de kazandı İZLE



Yüzde 5'i Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe ile Lazio arasında yapılan anlaşma sayesinde sarı-lacivertli kulüp, Vedat Muriç’in Mallorca transferinde ödenecek bonservis bedelinden yüzde 5 pay alacak.

Fenerbahçe 475 bin euro daha kazanacak

Mallorca’nın Kosovalı golcü için Lazio’ya 9.5 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor. Böylece Fenerbahçe’nin, Vedat Muriç’ten 475 bin euro daha kazanması bekleniyor.

Öte yandan Mallorca, Vedat Muriç transferini Twitter hesabından ‘Karayip Korsanları’ filminden görüntülerin de yer aldığı bir video ile duyurdu.

Vedat Muriç, geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Mallorca’da çıktığı 16 maçta 4 gol atarken, 3 de asist yapmıştı.