Vedat Muriç-Lazio transferinde son durum

Fenerbahçe ile Lazio'nun, transfer görüşmelerinde belli bir yere kadar geldiği ancak Ç.Rizespor'a verilecek olan yüzde 15'lik payda sorun yaşadığı öğrenildi.

Birçok yeni ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler gidecek oyunculara çevrildi.

Vedat Muriç'i Lazio'ya satmayı düşünen sarı-lacivertli yönetim, bir süredir İtalyan ekibiyle görüşmeler gerçekleştiriyordu.

16+2 milyon euroya anlaşıldığı söylense de, günlerdir transferin hala resmiyet kazanmamasının nedeni ortaya çıktı.

RİZESPOR YÜZDE 15 PAY ALACAK

Ç.Rizespor ile yapılan anlaşma gereği, Lazio'dan gelecek bonservis bedelinin yüzde 15'ini Karadeniz ekibinin alacak olması, görüşmelerin tıkanmasına neden oldu.

Fenerbahçe'nin bu nedenle rakamı biraz daha yukarı çekmeye çalıştığı öğrenildi.

Konu hakkında geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Vedat Muriç, Rizespor'da olsaydı 18 milyon euroya transfer olamazdı. Fenerbahçe'de olunca fiyatı da yükseliyor. Transfer gerçekleşirse kârından yüzde 15 alacağız." şeklinde konuşmuştu.