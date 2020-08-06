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    Vedat Muriç'e Lazio'dan 18 milyon euroluk teklif

    Vedat Muriç'e Lazio'dan 18 milyon euroluk teklif

    Fenerbahçe'nin transfer dönemindeki en büyük kozlarından biri olan Vedat Muriç'e, İtalyan ekibi Lazio 18 milyon euroluk bir teklif yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2020 - 14:06
    • Güncelleme : 06.08.2020 - 14:06
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    Vedat Muriç'e Lazio'dan 18 milyon euroluk teklif

    Bu sezon performansıyla Avrupalı takımları peşine takan Vedat Muriç'e ilk resmi teklif geldi.

    Bu sabah İstanbul'a gelen Lazio yöneticileri, Kosovalı yıldız için 15 milyon euroluk teklif yaptı. Sarı-lacivertliler bu teklife "hayır" cevabı verince İtalyan kulübü, teklifi 18 milyon euroya kadar çıkardı.

    Vedat Muriç'e Lazio'dan 18 milyon euroluk teklif #1

    BeINSports'un haberine göre; Fenerbahçe'nin 25 milyon euroda ısrar ettiği bilgisine ulaşılırken, görüşmelerde son olarak 18 milyon euro + bonuslarla birlikte 20 milyon euro civarlarına kadar gelindiği kaydedildi. İki takım temsilcileri arasında görüşmeler sürüyor.

    Vedat Muriç'e Lazio'dan 18 milyon euroluk teklif #2

    RİZESPOR KÂRDAN PAY ALACAK

    Fenerbahçe'nin 3.5 milyon euroya Rizespor'dan aldığı Vedat Muriç için bu bedelin üstündeki tüm rakamlar kâr sayılacak. Yani sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki golcüyü 20 milyon euroya satması halinde Rizespor'a kârın yüzde 15'i olan 2.4 milyon euro ödeme yapılacak.

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