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Vedat Muriç'i derbide özel olarak izleyecekler

Vedat Muriç'i derbide özel olarak izleyecekler

Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich ile İtalya'nın Roma ve Lazio kulüpleri, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Vedat Muriç'i özel olarak izleyecek.