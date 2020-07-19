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    Vedat Muriç'i derbide özel olarak izleyecekler

    Vedat Muriç'i derbide özel olarak izleyecekler

    Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich ile İtalya'nın Roma ve Lazio kulüpleri, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Vedat Muriç'i özel olarak izleyecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2020 - 12:46
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    Vedat Muriç'i derbide özel olarak izleyecekler

    Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa'daki önemli kulüplerin dikkatini çeken Vedat Muriç, derbide de yakından takip edilecek.

    Premier Lig'e çıkmaya hazırlanan West Bromwich'te teknik direktör Slaven Bilic'in, Kosovalı golcüyü Beşiktaş-Fenerbahçe maçında özel olarak izleyeceği öğrenildi.

    26 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen tek kulüp İngiliz ekibi değil.

    ROMA VE LAZİO DA PEŞİNDE

    İtalya'nın Roma ve Lazio kulüplerinin de derbide golcü futbolcuyu mercek altına alacağı öğrenildi.

    Tecrübeli forvetin büyük maçlardaki performansını da merak eden İtalyanların scout ekipleri, dev karşılaşmanın ardından Vedat'la ilgili raporlarını yönetim kuruluna sunacak.

    Vedat Muriç'i derbide özel olarak izleyecekler #1

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