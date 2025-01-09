Vedat Muriç'ten Fenerbahçe açıklaması

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13 Ocak'ta başlayacak devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de forvet bölgesi için ismi geçen isimlerde olan Vedat Muriç'ten çarpıcı bir açıklama geldi.

İspanya LaLiga ekibi Mallorca'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriç, sarı-lacivertlilere geri döneceği yönündeki iddiaları yanıtladı.

"KULÜBÜM TEKLİFLERE KAPALI"

"Ara transfer döneminde adın Fenerbahçe ile anılıyor, sana bir teklif geldi mi?" sorusuna Vedat, şu yanıtı verdi:

Kulübüm tekliflere kapalı, hiçbir şekilde teklif duymak istemiyorlar. Yaz transfer dönemine kadar kadar çıkışımı mümkün görmüyorum.

"TABİİ Kİ FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNMEK İSTERİM"

"Fenerbahçe'ye geri dönmek ister misin?" sorusu karşısında Vedat, şunları dedi:

Tabii ki. Profesyonel futbolculuğuma Türkiye'de başladım. Rize, Giresun, Gençlerbirliği benim için çok değerli. Bir daha fırsatımız olursa, eşimle ailemle düşünüp karar veririz. Fenerbahçe'nin yeri tabii ki... İlk defa büyük kulüpte oynama fırsatı yakaladım. Kısa olsa da güzel anılar biriktirdim. Bireysel açıdan iyi performans yakaladım. Kosova'da da takip ediliyor Türkiye Ligi. Fenerbahçe'nin yeri bende apayrı. Bana Avrupa kapısını açan, Vedat Muriqi olmamı sağlayan kulüplerden birisi.

"FENERBAHÇE'NİN PUAN FARKINI KAPATACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Tivibu Spor'a konuşan Kosovalı golcü, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de puan farkını kapatacağını söyledi.

Puan farkı 8. Oyun olarak Galatasaray bir tık üstün oynuyor. Okan Hoca'nın da etkisi var. Kadro kalitesi olarak her iki takım eşit. Fenerbahçe'nin alacağı seri galibiyetlerle puan farkını kapatacağını düşünüyorum.

"ARDA, TÜRKİYE'NİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN YETENEKLİ FUTBOLCUSU OLABİLİR"

Son olarak Arda Güler hakkında konuşan Vedat, şu ifadeleri kullandı:

Arda Güler ile aynı takımın formasını giydim. Bu akşam Arda Güler ile karşılaşacağım için çok mutluyum. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcusu olabilir. Yaşı çok genç. Dünyanın en büyük kulübünde oynuyor. Allah yolunu açık etsin. Her şeyi hak ediyor.

FENERBAHÇE'DEN LAZIO'YA GİTTİ

2019-2020 sezonunun başında Rizespor'dan Fenerbahçe'ye 5.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan tecrübeli isim, sarı-lacivertli formayla 36 maça çıktı.

Vedat, bu karşılaşmalarda 17 gol ve 7 asistle oynadı.

Bir sezon Fenerbahçe'de oynayan başarılı futbolcu, İtalya Serie A ekibi Lazio'ya 21 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gitmişti.

BU SEZON 15 MAÇA ÇIKTI

8 milyon euro piyasa değeri bulunan Vedat, bu sezon Mallorca formasını 15 kez giydi. 30 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 3 gol ve 2 asistle mücadele etti.