Vedat Muriç'ten Fenerbahçe yönetimine mesaj

Eski takımına dönmek isteyen Vedat Muriç yönetime, "Siz Lazio ile anlaşın, ben dönerim." mesajını verdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ana hedefini Vedat Muriç üzerine yaptı. Gelecek sezon kadrosuna iki forvet ekleyecek olan Fenerbahçe'de öncelikli olarak Vedat Muriç'in transferini tamamlamak istiyor ve bu doğrultuda Lazio ile de görüşmelere başladı.

Lazio'dan Vedat Muriç transferi için kasasına 18.5 milyon euro koyan Fenerbahçe, Kosovalı golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor ancak Lazio şu an için bu teklife sıcak bakmıyor.

Vedat Muriç transferi için bonservis bedeli geliri bekleyen Lazio, Fenerbahçe'den de bu yönde bir talepte bulundu olası bir kiralık sözleşmesine de zorunlu satın alma opsiyonu eklemeyi önerdi.

“SİZ LAZIO İLE ANLAŞIN BEN DÖNMEYE HAZIRIM”

Lazio cephesi ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, diğer yandan da Vedat Muriç ile masaya oturdu. Oyuncu ile anlaşmaya varan Fenerbahçe Yönetimi, Kosovalı futbolcudan "Fenerbahçe benim en büyük tutkum, siz Lazio ile anlaşın ben dönmeye hazırım" mesajını aldı.

Vedat Muriç transferi için büyük bir çaba sarfeden Fenerbahçe Yönetimi, Samatta ve Cisse ile yollarını ayırarak, Vedat'ın ardından bir santrafor transferi daha yapacak.