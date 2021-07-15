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    Vedat Muriç'ten transfer sözleri

    Lazio forması giyen Vedat Muriç kendisi hakkında çıkan transfer haberleri üzerine açıklama yaptı. Muriç, "Gerçek Muriç’i göstereceğim" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2021 - 17:18
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    Vedat Muriç'ten transfer sözleri

    Fenerbahçe ’ye geri döneceği konuşulan Vedat Muriç, Lazio’da kalmak istediğini söyledi.

    "ŞU ANDA İYİ DURUMDAYIM"

    Kosovalı forvet, “Geçen sezonu telafi etmek adına bu sezon benim için çok önemli. Gerçek Muriç’i göstereceğim. Şu anda iyi durumdayım. Yeni hocamız Sarri ile birlikte çalışarak takım dinamiklerini öğrenmek güzel. Hocayla hep konuşuyoruz. Çok net bir teknik adam” ifadelerini kullandı.

    Muriç, bu sezon 3 forvetle oynayacaklarını, buna alışmanın zaman alacağını sözlerine ekledi.

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