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    Vedat Muriqi'ye Premier Lig'ten talip

    Vedat Muriqi'ye Premier Lig'ten talip

    LaLiga'da Mallorca formasıyla sezona çok iyi başlayan eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi için Premier Lig ekibi devreye girdi. Kosovalı golcü için teklif hazırlığında olunduğu belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 20:43
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 20:46
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    Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor.

    İspanya'nın önde gelen kulüplerinin kadrosuna katmak istediği belirtilen Kosovalı golcüye Premier Lig'den de ciddi bir ilgi var.

    Sezona damga vuruyor

    Vedat Muriqi, İspanya LaLiga'da Mallorca formasıyla 12 maça çıkarken 8 gol atmayı başardı. Kosovalı yıldız, gol kallığında ikinci sırayı Real Betis'ten Borja Iglesias ile paylaşıyor.

    Borja Iglesias, 8 gole 13 maçta ulaşırken Muriqi, 12 maç sonunda bu gol sayısına ulaşmış durumda.

    Vedat Muriqi ye Premier Lig ten talip #1

    7.7 milyon Euro'ya alınmıştı

    Vedat Muriqi, 2020'de 20 milyon euroya Fenerbahçe 'den Lazio'ya transfer olmuştu. İtalyan ekibinde beklentileri karşılayamayan Muriqi, 2021-22 sezonunun ikinci yarısını Mallorca'da kiralık olarak geçirdi.

    Yaz transfer döneminde Lazio'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kosovalı golcünün Club Brugge'e transferi son anda iptal olmuştu. Muriqi'nin satın alma opsiyonunu kullanamayan Mallorca, sonrasında yaptığı hamle ile yıldız oyuncuyu 7.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı.

    Vedat Muriqi ye Premier Lig ten talip #2

    Premier Lig ekipleri devrede

    LaLiga'dan taliplerinin yanı sıra golcü oyuncunun durumunun Premier Lig takımları tarafından da takip edildiği aktarılmıştı. Bu doğrultuda gündeme gelen ilk ekip, yine İspanya bağlantısıyla dikkat çekiyor.

    Emery peşini bırakmıyor

    Sezon içinde Villarreal'den ayrılaran Aston Villa'nın başına geçen Unai Emery, Muriqi'yi kadrosunda görmek istiyor.

    AS'ın Futbol Total'e dayandırdığı habere göre Aston Villa, golcü oyuncu için teklif yapma hazırlığında.

    Vedat Muriqi ye Premier Lig ten talip #3

    İşte planlanan teklif

    Aston Villa, Vedat Muriqi için Mallorca'ya 20 milyon euroluk bir bonservis önermeye hazırlanıyor. Fakat Mallorca'nın bu tutardaki teklife olumlu yaklaşması düşük ihtimal.

    Mallorca 38 milyon euro istiyor

    Aston Villa, Mallorca'nın kapısını 20 milyon euro ile çalmaya hazırlansa da Mallorca'nın satma şartı daha önce gündeme gelmişti. Buna göre İspanyol ekibi, serbest kalma maddesindeki tutarın altında bir ücrete Muriqi'yi bırakmak istemiyor.

    Fanatik'in haberine göre, Kosovalı oyuncunun serbest kalma maddesi kamuoyuna net olarak açıklanmamıştı ama 38 milyon euro olduğu ifade edilmekte.

    Vedat Muriqi ye Premier Lig ten talip #4


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    Vedat Muriqi'ye Premier Lig'ten talip
    Transfer dosyası

    Vedat Muriqi'ye Premier Lig'ten talip

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