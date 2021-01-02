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    Verona, Beşiktaş'tan Adem Ljajic'i istedi

    Verona, Beşiktaş'tan Adem Ljajic'i istedi

    Serie A ekibi Verona, Beşiktaş ile iplerini koparan Adem Ljajic'i transfer etmek istiyor. Siyah-beyazlıların cevabı ise, 'Kalinic ile takas edelim' şeklinde oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2021 - 10:35
    • Güncelleme : 02.01.2021 - 15:31
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    Özel hayatındaki sorunlar ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon hiç katkı sağlayamayan Adem Ljajic'e İtalya'dan talip çıktı.

    Inter, Roma, Fiorentina ve Torino gibi takımlarda oynadığı için Serie A'da hala piyasası bulunan Sırp futbolcuyu Verona istiyor.

    Beşiktaş yönetiminin, menajerler aracılığıyla siyah-beyazlı kulübe haber yollayan İtalyanlara 'takas yapalım' cevabını verdiği öğrenildi.

    Verona, Beşiktaş tan Adem Ljajic i istedi #1

    SERGEN YALÇIN KALINIC'İ İSTİYOR

    Kartal'ın Sırp futbolcuya karşılık, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sezon başında ısrarla talep ettiği Hırvat golcü Kalinic'i istediği belirtildi.

    CEVAP BEKLENİYOR

    Beşiktaş'tan gelen bu cevabı değerlendirme kararı alan İtalyanların, konuyu Kalinic'e danışacağı ve sonrasında kararını ileteceği bildirildi.

    Yaz transfer döneminde Verona'ya giden 32 yaşındaki futbolcu, 5 karşılaşmada forma giydi ve gol atma başarısı gösteremedi.

    Verona, Beşiktaş tan Adem Ljajic i istedi #2

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