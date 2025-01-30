Victor Nelsson bu kez İtalyanların gözdesi

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Galatasaray’ın savunma oyuncusu Victor Nelsson, son günlerde İtalya’dan gelen ilgilerle gündeme geldi.

26 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, Serie A ekiplerinden Napoli ve Hellas Verona tarafından izleniyor.

1 SENE DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde Anderlecht, Real Betis ve Burnley gibi kulüplerin de radarına giren Nelsson, Galatasaray’a 2021 yılında transfer olmuştu ve 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

BU SEZON HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

Geçtiğimiz yıllarda savunmanın önemli isimlerinden biri olan Nelsson, bu sezonki performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı.

14 milyon euro piyasa değerine sahip olan futbolcunun, Galatasaray tarafından düşük bonservisle kolay kolay satılması beklenmiyor.