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    Victor Nelsson, Galatasaray ile anlaştı

    Galatasaray'ın stoper listesinin en başında olan Victor Nelsson, sarı-kırmızılı takımla el sıkıştı. 7 milyon euro bonservisle takıma katılacak olan Danimarkalı, yakında İstanbul'a gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 10:04
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    Victor Nelsson, Galatasaray ile anlaştı

    Galatasaray, Kopenhag’dan aldığı Victor Nelsson transferini, Alexandru Cicaldau’da uyguladığı formülle çözdü.

    Craiova takımından transfer edilen Cicaldau’nun 6,5 milyon euroluk bonservis ücretini 3 yılda ödeyecek olan sarı kırmızılılar, bu paranın 500 bin eurosunu peşin vermiş, geri kalan bölümünü ise taksitlere bölmüştü.

    Victor Nelsson, Galatasaray ile anlaştı #1

    1 MİLYON PEŞİN 6 MİLYON TAKSİT

    Hürriyet'in haberine göre; Nelsson’un 7 milyon euroluk bonservis bedelinin 1 milyon eurosunu peşin ödeyen Galatasaray, kalan 6 milyon euroyu 3 yılda taksitler halinde verecek.

    PREMIER LİG'DEN DE TEKLİF ALMIŞTI

    Teknik Direktör Fatih Terim’in stoper mevkisi için belirlediği adaylar arasında ilk sırada yer alan Danimarkalı oyuncu, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Crystal Palace ve Burnley’den de teklif almasın karşın, yönetimin hızlı davranması sayesinde Galatasaray’a kazandırıldı.

    Victor Nelsson, Galatasaray ile anlaştı #2

    22 YAŞINDA BÜYÜK TECRÜBE

    Henüz 22 yaşında olmasına karşın 189 resmi maça çıkan 1.85 metre boyundaki Victor Nelsson geçen sezon Kopenhag formasıyla 30 karşılaşmada forma giyerken 1 gol kaydetti.

    Victor Nelsson, Galatasaray ile anlaştı #3

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