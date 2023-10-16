Victor Nelsson için Premier Lig devi devrede! Galatasaray 20 milyon euro istiyor Tottenham, Galatasaray forması giyen Victor Nelsson ile ilgileniyor.

ensonhaber.com Premier Lig ekibi Tottenham'ın, Galatasaray'da ilk 11'deki yerini Davinson Sanchez'e kaptıran Victor Nelsson'la ilgilendiği ileri sürüldü. İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Tottenham'ın, 24 yaşındaki Danimarkalı savunmacı için ara transferde sarı-kırmızılı kulübe teklif yapabileceği iddia edildi. 20 milyon euro bekleniyor Sarı-kırmızılıların, 20 milyon euro düzeyinde bir teklif gelmesi halinde 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Nelsson'u elden çıkaracağı aktarıldı. Nelsson, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Galatasaray'la sözleşme uzatmayacağını söylemişti.