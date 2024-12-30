Victor Nelsson'a Burnley'den teklif

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Galatasaray'dan ayrılmaya karar veren Victor Nelsson'a ilk teklif İngiltere'den geldi.

Championship'te zirve mücadelesi veren Burnley, ara transfer döneminde Nelsson'u kadrosuna katmak istiyor.

Premier Lig'den teklif bekleyen Danimarkalı stoper, Burnley'ye olumlu ya da olumsuz cevap vermedi.

10 MİLYON EURO

2021 yazında 7 milyon euroya Galatasaray'a gelen Nelsson'a 10 milyon euronun üzerinde değer biçiliyor.

Bu sezon yedek kaldığı için mutsuz olan 26 yaşındaki Danimarkalı savunmacı, ocak ayında büyük olasılıkla satılacak.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında 140 maçta sahaya çıkan Nelsson, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.