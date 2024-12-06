Victor Nelsson'a İngiltere'den sürpriz talip

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Bu sezon performansıyla çok ciddi eleştiri konusu olan Victor Nelsson son dönemde teknik direktör Okan Buruk'un da gözünden düşmüş durumda.

Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçındaki çok kötü performansı sonrası bir daha toparlanamayan Danimarkalı stoperle alakalı flaş gelişmeler yaşanıyor.

İNGİLTERE'DEN TALİBİ VAR!

İngiltere Championship takımlarından Burnley'in yıldız futbolcuyu kiralamak istediği belirlendi.

Ada kulübünün Premier Lig'e çıkılması durumunda devreye girecek olan zorunlu satın alma opsiyonuyla Nelsson'u kadrosuna katmayı hedeflediği öğrenildi.

Burnley şu anda zirvenin 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. İngiliz kulübünün şu anda sadece Nelsson'un menajeriyle görüştüğü, kısa süre içinde resmi teklifle Galatasaray'ın kapısını çalacağı ifade edildi.