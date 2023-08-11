Victor Nelsson'un serbest kalma bedelini ödeyecekler! Premier Lig'den talip var Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımın yıldız oyuncularından Victor Nelsson'un takımdan ayrılma ihtimali doğdu.

Galatasaray'ın takımda kalmasını istediği Victor Nelsson'un Avrupa'da talipleri de her geçen gün artıyor.

Sarı-kırmızılıların kapısını son olarak Nottingham Forest çaldı.

Premier Lig kulübü Danimarkalı futbolcunun çıkış bedeli olan 25 milyon euroyu ödemenin hesaplarını yapıyor.

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nelsson'un bu ücretin ödenmesi durumunda İngiltere'ye gitmek istediği de gelen haberler arasında.

7 milyon euroya alındı

24 yaşındaki Victor Nelsson, Galatasaray formasıyla çıktığı 81 resmi maçta 2 gol kaydetti.

Galatasaray, yıldız oyuncuyu 2021-22 sezonunun başında Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında transfer etmişti.