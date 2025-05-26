Victor Osimhen, Al Hilal ile anlaşmak üzere

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2024-2025 sezonunda hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Galatasaray'da, sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Üst üste 3 toplamda da 25. şampiyonluğunu yaşayarak 5. yıldızı takan sarı-kırmızılı takımda en büyük gündem Victor Osimhen.

Galatasaray’ın bu sezonki başarısında kilit rol oynayan Osimhen’in geleceği netleşmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Suudi basınında çıkan haberlerde golcü oyuncunun, Suudi Arabistan takımı Al Hilal ile anlaştığı öne sürülmüştü.

İddialar, Avrupa medyasında da karşılık buldu.

ANLAŞMAK ÜZERE

Sky Sport'un haberine göre; Al Hilal ile Nijeryalı golcü anlaşma sağlamak üzere.

Haberde; Arabistan ekibinin, Osimhen ile bizzat görüştüğü bildirildi.

20 MİLYON EURO MAAŞ

Öte yandan Sky Sport, Victor Osimhen'in Suudi Arabistan'a gitmesi karşılığında yıllık net 18 milyon dolar bir teklif beklediğini, bonuslarla kazancının 20 milyon dolara çıkabileceğini belirtti.

TRANSFER İÇİN ONAY BEKLENİYOR

Haberde, Al Hilal'in hükümetten bir tutar beklediği söylendi. Spor Bakanlığı bünyesindeki Mali Yeterlilik komitesinin, bu transfer için henüz bir onay vermediği bildirildi.

Al Hilal'in bu onayı almadan transferi gerçekleştiremeyeceği belirtildi.

Öte yandan işlemde yer alan taraflar, Victor Osimhen'in Suudi kulübüne katılma isteğini bizzat Al Hilal başkanına iletmesi nedeniyle transferin tamamlanacağından tam olarak eminler.

40 MAÇTA 44 GOLE KATKI VERDİ

Sezon başında İtalya Serie A ekibi Napoli'den kiralık olarak kadroya katılan Victor Osimhen, Galatasaray formasını 40 resmi maçta giydi.

75 milyon euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki santrfor, bu maçlarda 36 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.