Victor Osimhen, devre arasında ayrılırsa tazminat ödeyecek Galatasaray'ın süperstarı Victor Osimhen, ocak ayında başka bir takıma giderse sarı-kırmızılılara 6.5 milyon euro tazminat ödeyecek.

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Victor Osimhen'in istemesi halinde ocak ayında Galatasaray'dan ayrılabileceğine dair madde olduğu öne sürüldü.

Haluk Yürekli'nin haberine göre; Napoli'nin ve Victor Osimhen'in gelen bir teklifi kabul etmesi üzerine Galatasaray'ın bu transferi veto etme hakkının olmadığı; ancak, bu transferin gerçekleşmesi için Galatasaray'a 6.5 milyon euro tazminat ödenmesi koşulu olduğu belirtildi.

"KARAR VERİCİ GALATASARAY DEĞİL"

Yürekli, "Öğrendiğime göre Osimhen'in Ocak ayında çıkış maddesi varmış. Napoli diyelim Osimhen'i X kulübe sattı, Galatasaray'ın rızası olmasa da 6.5 milyon Euro Galatasaray'a veriliyor ve çıkılıyor. Karar verici Galatasaray değil." ifadelerini kullandı.

4 MAÇTA 6 GOLLÜK KATKI

Piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Osimhen, Galatasaray'da oynadığı 4 maçta 2 gol atarken 4 de asist yaptı.