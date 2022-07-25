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    Victor Osimhen: Kim Min Jae kalitemizi artıracak

    Victor Osimhen: Kim Min Jae kalitemizi artıracak

    Napoli'de forma giyen Victor Osimhen, Kim Min Jae'nin takıma katıldığını açıklayarak, transfer hakkında görüşlerini aktardı.
    • 25.07.2022 - 15:22
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 16:34
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    Transfer sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri Kim Min Jae oldu. Fenerbahçe, Güney Koreli oyuncunun transferiyle ilgili İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ile anlaşmaya vardı.

    Napoli'de forma giyen 23 yaşındaki Nijeryalı forvet Victor Osimhen, Fenerbahçe'den transfer edilmesi gündemde olan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae transferi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

    "Kim Min Jae kalitemizi artıracak"

    İtalyan basınına konuşan Osimhen, kendisine yöneltilen, "Napoli'de eski oyuncular ayrıldı ve Kim Min Jae gibi oyuncuların takıma katılması bekleniyor. Takımın kalitesine güveniyor musun?" sorusuna, "Kim Min Jae, kalitemizi artıracak. Çok az kişi şampiyonluk için mücadele edebileceğimizi düşünüyor ama biz çok güçlü olacağız. Artık geçen sezondan daha iyiyiz. Napoli, kesinlikle artık çok daha güçlü." ifadelerini kullandı.

    Victor Osimhen: Kim Min Jae kalitemizi artıracak #1

    "Burada çok mutluyum"

    Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı iddialarına da cevap veren Osimhen, "Burada çok mutluyum. Burada kurduğum iyi ilişkileri kimseyle kuramamıştım. Başkan De Laurentis ile geleceğim hakkında konuşuyoruz tabii ki ve aramızdaki ilişkiden çok memnunum." dedi.

    Victor Osimhen, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla çıktığı 32 maçta 18 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

    Victor Osimhen: Kim Min Jae kalitemizi artıracak #2

    Victor Osimhen: Kim Min Jae kalitemizi artıracak #3


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