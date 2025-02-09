Victor Osimhen, Suudi Arabistan'dan gelen teklifi kabul etmedi

Haber Merkezi

Süper Lig'de lider durumda bulunan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Sarı-kırmızılı takımın sezon başında İtalya Serie A ekibi Napoli'den kiraladığı Osimhen ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TEKLİF KABUL EDİLMEDİ

Calciomercato'nun Cronache di Napoli gazetesine dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan kulüplerinden Al Ahli, Napoli'nin kapısını yüksek bir teklifle çaldı.

İddiaya göre Suudi ekibi, sözleşmesinde 75 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan Nijeryalı golcü için 80 milyon euro önerdi.

Ancak oyuncunun kariyerini Avrupa'da sürdürmek istemesi nedeniyle teklif kabul görmedi.

İSTANBUL'DA MUTLU OLDUĞU BELİRTİLDİ

Galatasaray'da sezonu kupalarla tamamlamak isteyen Osimhen için sarı-kırmızılı kulübün ilgisine de haberde yer verildi.

Oyuncunun İstanbul'u çok sevdiği ve sarı-kırmızılı formayla mutlu olduğu dile getirilirken Galatasaray'ın da bu transfer için yarışta olduğu hatırlatıldı.

Ancak oyuncunun yüksek bonservisi nedeniyle transferin kolay olmadığı da vurgulandı.

BİRÇOK TALİBİ BULUNUYOR

Öte yandan Manchester United'ın da gündemindeki Victor Osimhen için Juventus'un ilgisi de sürüyor.

Gelecek sezon kadrosunu golcü hamlesiyle güçlendirmeyi hedefleyen Arsenal ve Chelsea'nin de Nijeryalı forveti gündeme alacağı konuşuluyor.

22 MAÇTA 22 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 22 maçta görev yapan Osimhen 17 gol atıp 5 asist yaptı.

75 milyon euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda tüm opsiyonları değerlendirip Napoli'yle masaya oturarak geleceğine karar vermesi bekleniyor.