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- Victor Ruiz, Real Betis'te
Victor Ruiz, Real Betis'te
Beşiktaş ile sezon sona ermeden sözleşmesini fesheden Victor Ruiz, La Liga ekiplerinden Real Betis'e imza attı.
- Haber Merkezi
- 01.09.2020 - 09:35
- Güncelleme : 01.09.2020 - 09:35
İspanyol ekibi Real Betis, 31 yaşındaki tecrübeli stoper Victor Ruiz ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİNİ FESHETMİŞTİ
Beşiktaş'a Villarreal'den 2.5 milyon euro'ya transfer edilen ve alacakları ödenmediği iddiasıyla sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki Victor Ruiz, 26 kez siyah-beyazlı formayı giymişti.