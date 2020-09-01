Victor Ruiz, Real Betis'te

Beşiktaş ile sezon sona ermeden sözleşmesini fesheden Victor Ruiz, La Liga ekiplerinden Real Betis'e imza attı.

İspanyol ekibi Real Betis, 31 yaşındaki tecrübeli stoper Victor Ruiz ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİNİ FESHETMİŞTİ

Beşiktaş'a Villarreal'den 2.5 milyon euro'ya transfer edilen ve alacakları ödenmediği iddiasıyla sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki Victor Ruiz, 26 kez siyah-beyazlı formayı giymişti.