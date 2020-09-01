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    Victor Ruiz, Real Betis'te

    Beşiktaş ile sezon sona ermeden sözleşmesini fesheden Victor Ruiz, La Liga ekiplerinden Real Betis'e imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2020 - 09:35
    • Güncelleme : 01.09.2020 - 09:35
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    Victor Ruiz, Real Betis'te

    İspanyol ekibi Real Betis, 31 yaşındaki tecrübeli stoper Victor Ruiz ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİNİ FESHETMİŞTİ

    Beşiktaş'a Villarreal'den 2.5 milyon euro'ya transfer edilen ve alacakları ödenmediği iddiasıyla sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki Victor Ruiz, 26 kez siyah-beyazlı formayı giymişti.

    Victor Ruiz, Real Betis te #1

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