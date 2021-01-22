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    Victor Wanyama Trabzonspor'a önerildi

    Orta sahaya takviye yapmak isteyen Trabzonspor'a Victor Wanyama önerildi. Yönetim araştırılmaların ardından transfer hakkında son kararını verecek.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2021 - 12:21
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    Victor Wanyama Trabzonspor'a önerildi

    Trabzonspor yönetimi Enzo Perez'den gelen haber üzerine alternatif isimlere yönelirken, menajerler ABD'de Montreal takımında forma giyen Victor Wanyama'yı Trabzonspor'a önerdi.

    ARAŞTIRILACAK

    Kariyerinde Tottenham, Southampton ve Celtic gibi kulüplerde de forma giyen 29 yaşındaki defansif orta saha oyuncusunun araştırıldığı ve şartların uygun olması durumunda transfer listesine dahil edilebileceği öğrenildi.

    Kulübü ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Kenyalı futbolcu, takımı ile 28 maça çıktı ve 2 gol attı.

    Victor Wanyama Trabzonspor a önerildi #1

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