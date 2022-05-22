Vida, Beşiktaşa veda etti

Vida, Beşiktaşa veda etti

Süper Lig'in son haftasında Konya'yı sahasında ağırlayan Beşiktaş, sahadan 1-1'lik skorla ayrılırken takımın başarılı stoperi Domagoj Vida, Beşiktaş'a veda etti.

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş ile Konyaspor İstanbul'da karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı ve puanını 59'a yükseltti.

Diğer yandan takımın başarılı stoperi Domagoj Vida, maç sonu sahaya inerek taraftara veda etti.

Veda etti

Konyaspor maçında kadroda bulunmayan ve maçı tribünden takip eden Vida, maçın bitiş düdüğü sonrası çocuklarıyla birlikte sahaya girdi. Tribünlere üçlü çektiren Hırvat stoper, taraftara veda etti.

Ayrıca Beşiktaşlı futbolcular da Vida'yı havaya attı ve oyuncuyla vedalaştı.

Başka takımlardan teklif almıştı

4.5 sezondur Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida'nın Körfez ülkelerinden teklifler aldığı bilinirken oyuncu, geleceğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

31 mücadelede görev aldı

Takım ile bu sezon tüm kulvarlarda 31 maçta sahaya çıkan 33 yaşındaki savunmacı, ekibine 1 gol ile destek verdi