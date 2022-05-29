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    Villareal'den Marcao için teklif

    Villareal'den Marcao için teklif

    La Liga ekiplerinden Villareal, Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao için harekete geçti. İspanyol ekibi Brezilyalı oyuncu için 16 milyon euro teklif etti.
    • 29.05.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 16:05
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    Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Marcao'nun peşini Avrupa'nın önemli kulüpleri bırakmıyor.

    Napoli, Roma ve Atalanta'nın ardından İspanya La Liga'nın iddialı ekiplerinden Villarreal de Marcao için harekete geçti.

    İspanyol ekibi Sambacı yıldız için 16 milyon euroyu gözden çıkardı.

    Villareal den Marcao için teklif #1

    Kararı yeni başkan verecek

    Fanatik'in haberine göre; Galatasaray Yönetimi'nin şu an için teklifi beklettiği ve seçim sonrası yeni başkanın karar vereceği belirtildi.

    Bilindiği gibi Galatasaray'da göreve gelecek yeni yönetime sıcak para lazım. Bu yüzden de Marcao'nun satışına onay verileceği tahmin ediliyor.

    Brezilyalı yıldız Galatasaray'a geldikten kısa süre sonra ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettirmişti.

    Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan 25 yaşındaki başarılı stoperin sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

    Villareal den Marcao için teklif #2

    4 milyon euroya transfer edildi

    Marcao geride kalan sezonda 38 maçta 1 gol kaydetti. Sambacı yıldız, 2019 yılında Chaves'ten 4 milyon euroya Transfer edildi. Marcao 2019 yılında 2 milyon euro olan değerini 14 milyon euroya çıkarmayı başardı.

    Villareal den Marcao için teklif #3


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