Villarreal, Alexander Djiku'nun peşinde

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık ihtimali doğdu.

KİRALAMA TEKLİFİ

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku'ya LaLiga ekiplerinden Villarreal talip oldu.

Habere göre; Villarreal, Fenerbahçe'ye Alexander Djiku için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Haberde; Villarreal ile olan görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin bu transferde kiralama seçeneğini düşünmediği ancak zorunlu satın alma maddesi içeren bir kiralama seçeneği üzerinde durulduğu ifade edildi.

RENNES DE TALİP

30 yaşındaki tecrübeli stopere Villarreal'in yanı sıra Ligue 1 ekiplerinden Rennes de talip olmuş durumda.

Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdüren Rennes, kiralama ve satın alma seçeneklerini değerlendiriyor.

FENERBAHÇE'NİN TALEBİ 8-9 MİLYON EURO

Alexander Djiku'yu takım için çok önemli bir oyuncu olarak gören Fenerbahçe yönetimi, bu transferden 8-9 milyon euro civarında bir gelir hedefliyor.

FENERBAHÇE FORMASINI 62 KEZ GİYDİ

Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunda bedelsiz bir şekilde kadrosuna kattığı Djiku, sarı-lacivertli formayı 62 kez giydi.

8.5 milyon euro piyasa değeri bulunan başarılı futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistle mücadele etti.