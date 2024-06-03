Villarreal, Nicolo Zaniolo'yu kiralamak istiyor Aston Villa'da kiralık geçirdiği sezonun ardından Galatasaray'a geri dönen Nicolo Zaniolo'ya talip çıktı. İspanyol ekibi Villarreal yaz transfer döneminde öncelikli transfer hedefi olarak Zaniolo'yu belirledi.

ensonhaber.com

Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı takıma geri döndü.

İngiltere'de kendisinden beklenen performansın epey gerisinde kalan hücum oyuncusu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ın uygun bir teklif karşılığında satışını onaylayacağı Zaniolo'ya İspanya'dan talip çıktı.

Villarreal, kiralamak istiyor

Relevo'nun haberine göre; LaLiga ekibi Villarreal, Zaniolo'ya talip oldu.

Haberde Villarreal'in İtalyan yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Öte yandan Zaniolo'nun İtalyan ekiplerine gitmek konusunda istekli olduğu bu sebeple Villarreal'in bu transfer için elini hızlı tutacağı aktarıldı.

40 maçta 3 gol attı

Aston Villa formasıyla 40 maça çıkan Zaniolo, bu karşılaşmalarda 455 dakika süre buldu.

Bu karşılaşmalarda sadece 3 gollük katkı veren İtalyan yıldız, hayal kırıklığı yarattı.

Sözleşmesi devam ediyor

Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden yetenekli futbolcu, 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu sarı-kırmızılılar ile 12 maça çıktı.

20 milyon euro piyasa değeri bulunan Zaniolo, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistle mücadele etti.