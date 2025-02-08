Vincent Aboubakar, 1'inci Lig'e gidiyor

Haber Merkezi

Sezon öncesi Beşiktaş'tan ayrılıp Hatayspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Vincent Aboubakar, sürpriz bir transferin eşiğinde.

Ajansspor'un haberine göre; Vincent Aboubakar, 1. Lig'de liderliğini sürdüren Kocaelispor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Haberde tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve Aboubakar transferinin gerçekleşmek üzere olduğu ifade edildi.

6 GOL 2 ASİST

Bu sezon Süper Lig'de 18 maça çıkan Aboubakar 6 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.