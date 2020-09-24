Vincent Aboubakar, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Vincent Aboubakar, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı İstanbul'a getirtti. Ağır sakatlıklar geçiren Kamerunlu forvet, detaylı olarak sağlık kontrolünden geçirilecek.

Nikola Kalinic transferinden istediği sonucu alamayan Beşiktaş'ta gözler, Vincent Aboubakar'a çevrilmişti.

Kamerunlu golcüyle maaş konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, son iki yılda ağır sakatlıklar geçiren 28 yaşındaki futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirmek için İstanbul'a davet etti.

Aboubakar'ın uçağı, 01:00'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

HER ŞEY SAĞLIK KONTROLÜNE BAĞLI

Porto ile sözleşmesini feshetme konusunda el sıkışan tecrübeli forvet, eğer sağlık kontrolünde bir sıkıntı yaşanmazsa yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek.

SÖZLEŞME 2+1 YILLIK OLACAK

Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek olan Aboubakar'ın, senelik 1.5 milyon eurodan 2+1 yıllık kontrata imza atması bekleniyor.

19 GOL 4 ASİST

2016-2017 sezonunda Beşiktaş forması giyen Aboubakar, tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta 19 gol atıp 4 de asist yapmıştı.

Golcü futbolcu, sakatlıklar sebebiyle son 2 yılda sadece 21 maçta oynayabildi.