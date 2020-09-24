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    Vincent Aboubakar, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

    Vincent Aboubakar, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

    Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı İstanbul'a getirtti. Ağır sakatlıklar geçiren Kamerunlu forvet, detaylı olarak sağlık kontrolünden geçirilecek.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2020 - 01:24
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    Nikola Kalinic transferinden istediği sonucu alamayan Beşiktaş'ta gözler, Vincent Aboubakar'a çevrilmişti.

    Kamerunlu golcüyle maaş konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, son iki yılda ağır sakatlıklar geçiren 28 yaşındaki futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirmek için İstanbul'a davet etti.

    Aboubakar'ın uçağı, 01:00'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

    HER ŞEY SAĞLIK KONTROLÜNE BAĞLI

    Porto ile sözleşmesini feshetme konusunda el sıkışan tecrübeli forvet, eğer sağlık kontrolünde bir sıkıntı yaşanmazsa yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek.

    Vincent Aboubakar, Beşiktaş için İstanbul a geldi #1

    SÖZLEŞME 2+1 YILLIK OLACAK

    Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek olan Aboubakar'ın, senelik 1.5 milyon eurodan 2+1 yıllık kontrata imza atması bekleniyor.

    Vincent Aboubakar, Beşiktaş için İstanbul a geldi #2

    19 GOL 4 ASİST

    2016-2017 sezonunda Beşiktaş forması giyen Aboubakar, tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta 19 gol atıp 4 de asist yapmıştı.

    Golcü futbolcu, sakatlıklar sebebiyle son 2 yılda sadece 21 maçta oynayabildi.

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