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- Vincent Aboubakar, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Vincent Aboubakar, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı İstanbul'a getiriyor. Ağır sakatlıklar geçiren Kamerunlu forvet, detaylı olarak sağlık kontrolünden geçirilecek.
- Haber Merkezi
- 23.09.2020 - 13:13
- Güncelleme : 23.09.2020 - 13:13
Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı İstanbul'a getiriyor. Ağır sakatlıklar geçiren Kamerunlu forvet, detaylı olarak sağlık kontrolünden geçirilecek.
Ayrıntılar gelecek...