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    Vincent Aboubakar, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

    Vincent Aboubakar, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

    Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı İstanbul'a getiriyor. Ağır sakatlıklar geçiren Kamerunlu forvet, detaylı olarak sağlık kontrolünden geçirilecek.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2020 - 13:13
    • Güncelleme : 23.09.2020 - 13:13
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    Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı İstanbul'a getiriyor. Ağır sakatlıklar geçiren Kamerunlu forvet, detaylı olarak sağlık kontrolünden geçirilecek.

    Ayrıntılar gelecek...

    Vincent Aboubakar, Beşiktaş için İstanbul a geliyor #1

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