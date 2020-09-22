Vincent Aboubakar, Beşiktaş'tan banka teminatı istedi

Kalinic'ten haber bekleyen Beşiktaş, bir yandan da Aboubakar ile görüşmelere başladı. Kamerunlu golcü banka teminatı talep ederken, yönetim ise uzun süreli sakatlık durumunda fesih hakkı istedi.

Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen henüz bir golü transferi yapamayan Beşiktaş yönetimi, çalışmalarını sürdürüyor.

Nikola Kalinic ile her konuda anlaşan ancak oyuncunun Atletico Madrid'den bonservisini almasını bekleyen siyah-beyazlılar, bu süreçte alternatif isimlere yöneldi.

Sakatlıklar nedeniyle son 2 yıldır çok fazla oynayamayan ve Porto tarafından lisansı çıkarılmayan Vincent Aboubakar'ın sözleşmesini feshetmesini bekleyen yönetim, oyuncuyla ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

ABOUBAKAR BANKA TEMİNATI İSTEDİ

Beşiktaşlı idarecilere şartlarını sunan Kamerunlu golcü, ödemeler konusunda sıkıntı yaşamamak için banka teminatı istedi.

28 yaşındaki futbolcunun isteklerini değerlendiren Beşiktaş ise oyuncudan uzun süreli sakatlıklar için tek taraflı fesih hakkı talep etti.

İlk görüşme bu şekilde geçerken, Kalinic'ten olumsuz haber gelmesi üzerine tarafların yeniden masaya oturması bekleniyor.