Vincent Aboubakar - Miguel Crespo takası yapılacak mı? Beşiktaş duyurdu Beşiktaş, Vincent Aboubakar için takas haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya damgasını vuran haberlere siyah-beyazlı camiadan yalanlama geldi.

Beşiktaş, Vincent Aboubakar için takas haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Sosyal medyada Vincent Aboubakar'ın, Fenerbahçeli Miguel Crespo ile takas edileceği yönündeki iddiaları yalanlayan Beşiktaş, şu açıklamayı yaptı:

Sosyal medya mecralarında futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Vincent Aboubakar kulübümüzün oyuncusu olup, şu anda Kamerun Milli Takımı kampındadır. Tedavisi devam etmekte olan futbolcumuz Aboubakar'ın bir an önce sağlığına kavuşup takımıyla birlikte olmasını diliyoruz.

Bu sezon performansı

Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından kadro dışı bırakılan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı ekipte 22 maça çıktı ve 11 gol atıp, 3 asist yaptı.

Santos görüşecek

Kamerun Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda bulunan Aboubakar'ın, kupadan dönmesinin ardından Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos ile bir görüşme yapması bekleniyor.