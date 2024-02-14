Vincent Aboubakar'a ABD'den talip çıktı! Beşiktaş şartını açıkladı Beşiktaş'taki geleceği henüz belli olmayan Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'a sürpriz bir takımın talip olduğu kaydedildi.

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Beşiktaş’ta geleceği belirsizliğini koruyan Vincent Aboubakar için sürpriz bir takım talip çıktığı öğrenildi.

Fransız basınında yer alan habere göre; Amerika Major Lig ekibi LA Galaxy, Aboubakar’ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Afrika Uluslar Kupası’ndaki macerasının ardından İstanbul’a dönen Kamerunlu golcünün kadro dışı kararı kaldırılmıştı.

LA Galaxy talip oldu

Fanatik'te yer alan habere göre; takım antrenmanlarında yer alan ve bu hafta Konyaspor’la oynanacak karşılaşmada görev alması beklenen Aboubakar’a ABD ekibinden 1.5 yıllık sözleşme teklif edildiği bildirildi.

32 yaşındaki futbolcunun gidişine ancak 5 milyon euro bonservis karşılığında onay verme kararı alan Beşiktaş Kulübü, LA Galaxy’den resmi teklifi bekliyor.

Fenerbahçe ile 9 Aralık’ta oynanan derbiden sonra kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıktı. Rakip fileleri Süper Lig’de 4, Avrupa’da 7 kez havalandıran Kamerunlu futbolcu 3 kez de asist yaptı.