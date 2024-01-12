Vincent Aboubakar'a Brezilya'dan talip var! Başkan resmen açıkladı

ensonhaber.com

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden Vincent Aboubakar için sıcak bir. gelişme yaşandı.

Gremio Başkanı Alberto Guerra, GauchaZH web sitesine verdiği röportajda, hayalinin Vicent Aboubakar olduğunu doğruladı.

"Menajeri onu Premier Lig'e götürmeye çalışıyor"

Guerra, Kamerunlu yıldız için şu ifadeleri kullandı:

Menajerlerin onu Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra Premier Lig'e götürme planı var. Bu seviyedeki bir futbolcu için bu tip talepler normal. Onu çok istiyorum ve bunu Ocak ayında yüksek bir olasılık olarak görüyorum. Oyuncuyu mümkün olduğu kadar çabuk duyurmak istiyoruz.