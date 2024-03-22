Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş'a kötü haber! 3.5 milyon euro detayı Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, görüştüğü takımlardan siyah-beyazlılardan aldığı yıllık 3.5 milyon euroluk ücreti koruyabileceği bir sözleşme istiyor. Kamerunlu, eğer bu talebini karşılayan takım bulamazsa, Beşiktaş'ta kalacak.

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Beşiktaş'ın önemli golcülerinden Vincent Aboubakar, gelecek sezon için Beşiktaş'tan aldığı yıllık 3.5 milyon euroluk ücreti koruyabileceği bir sözleşme talebiyle gündeme geldi.

Kamerunlu futbolcu, Beşiktaş'tan ayrılması halinde benzer bir maaş düzeyinde bir kontrata imza atmayı arzuluyor. Ancak Aboubakar, bu talebinin karşılanmaması durumunda gelecek sezon da Beşiktaş'ta kalmaya hazır olduğunu belirtti.

Geleceği merak ediliyor

Aboubakar'ın mali beklentileri ve gelecek planlarına ilişkin bu açıklamalar, siyah-beyazlı kulübün sezon sonu transfer politikaları üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak.

Bu durum, Aboubakar'ın kariyeri ve mali durumu açısından kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.

Siyah-beyazlı taraftarlar ve kulüp yönetimi, Aboubakar'ın geleceği hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor.

27 maçta 11 gol 3 asist

Bu sezon bir kez kadro dışı kalıp affedilen; disiplinsiz tavırlarıyla dikkat çeken futbolcu, 27 maçta 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.