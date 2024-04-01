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Vincent Aboubakar'ın Fransız kulüplerinden talebi: 3.5 milyon euro maaş

Vincent Aboubakar'ın Fransız kulüplerinden talebi: 3.5 milyon euro maaş Beşiktaş'ta bu sezon isteneni veremeyen ve bir dönem kadro dışı da bırakılan Vincent Abobuakar'a Fransa'dan sürpriz talipler çıktı. Kamerunlu golcü, takımdan ayrılmaya sıcak bakarken bunun için tek bir şartı var. İşte detaylar...