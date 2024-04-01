Vincent Aboubakar'ın Fransız kulüplerinden talebi: 3.5 milyon euro maaş

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar'ın geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Kamerunlu futbolcunun Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti ve yaz transfer döneminde yeni bir kulübe transfer olacak.
Fransız medyası, Aboubakar'ın gelecek sezon Fransa Ligue 1'de forma giyeceğini duyurdu.
Aboubakar'a ilgi gösteren kulüpler arasında Marsilya, Lens ve Rennes'in olduğu belirtiliyor.
3.5 milyon euro maaş istiyor
Kamerunlu oyuncunun yeni takımından tek beklentisi ise Beşiktaş'tan aldığı yıllık 3.5 milyon euro maaşının devam ettirilmesi. Aboubakar, daha önce maaş konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle problem yaşamış ve yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından kadro dışı bırakılmıştı.
Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıkarken, 11 gol atıp 3 asist yapma başarısı gösterdi.
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