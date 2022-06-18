Vincent Janssen'in yeni durağı Belçika

Yolu bir dörem Fenerbahçe'den de geçen Vincent Janssen, Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp'e imza attı.

Fenerbahçe'de 2017-18 sezonunda kiralık forma giyen Vincent Janssen, Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp'e transfer oldu.

Oyuncunun maliyeti konusunda bir açıklama yapmayan Belçika ekibi, 28 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

CONCACAF şampiyonluğu

2015-16'da Az Alkmaar formasıyla kaydettiği 27 golle Hollanda gol kralı olan Janssen, 2019 yazında transfer olduğu Monterrey'le 1 Meksika Ligi ve 1 de CONCACAF (Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu) Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

24 gol 5 asist

Monterrey ile 3 sezonda 93 maça çıkan Janssen, 24 gol attı 5 de asist yaptı. Hollandalı bu sezon ise 13 resmi maçta sadece 540 dakika şans bulabildi ve 1 gol 1 asistte kaldı.