Vincent Kompany, İngiltere'ye teknik direktör olarak döndü

Burnley, eski Manchester City oyuncusu Vincent Kompany'yi kulübün yeni menajeri yaptı.

Vincent Company, teknik direktörlük kariyerine İngiltere'de devam edecek. Burnley, Belçikalı çalıştırıcıyı takımın başına getirdiğini açıkladı.

Burnley, bu sezon 38 maçta topladığı 35 puanla İngiltere Premier Lig'e veda etti ve 2015-2016'dan bu yana ilk kez Championship'te mücadele edecek.

36 yaşındaki Kompany, 2019'da efsaneleştiği Manchester City'den ayrıldıktan sonra Anderlecht'te görev yaptı. Belçika kulübünde oyuncu-antrenör olarak çalışan Kompany, ligde üçüncü oldu ve Belçika Kupası finaline yükseldi.

"Kazanan bir takım yaratmayı dört gözle bekliyorum"

Kompany yaptığı kısa açıklamada; "Burnley Futbol Kulübü gerçekten tarihi bir İngiliz takımı ve A takım menajeri olarak görev almak benim için bir onurdur. Önümüzdeki meydan okuma beni gerçekten heyecanlandırıyor. Kazanan bir takım yaratmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

Burnley, yaklaşık 10 yıl sonra teknik direktör Sean Dyche ile yolları ayırmış, Mike Jackson geçici göreve getirilmişti.

Kompany futbolculuk kariyerinde, 7 yıl kaptanlığını yaptığı Belçika Milli Takım ile 2018 Dünya Kupası'nda yarı final oynadı. Tecrübeli isim Manchester City ile 4 Premier Lig şampiyonluğu, 2 FA Kupası ve 4 EFL Kupası zaferi yaşadı.