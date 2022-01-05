Visca: Türkiye bizi konuşacak

Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca yaptığı açıklamada, "Tek şampiyonluk bu sene değil 2-3 sene Türkiye futbolunda en önemli rolü biz oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Başakşehir'den Edin Visca'yı kadrosuna kattı. Transferin ardından Ahmet Ağaoğlu, Göksel Gümüşdağ konuşurken, Edin Visca da görüşlerini aktardı.

Başkanlarla birlikte açıklamalarda bulunan Visca, "10 seneden sonra bugüne de geldik. Çok heyecanlıyım. Göksel Başkan benim babam gibidir. Çok teşekkür ediyorum. Bana izin verdi. Bana yıllar boyunca çok teklif geldi ama beni bu kadar isteyen bir kulüp olmadı. Heyecanlıyım ama diğer tarafta mutluyum, motiveyim, çok istekliyim. Beni tanıyorsunuz, her maçta yeni bir hedef koyuyorum kendime.





"TÜRKİYE FUTBOLUNDA EN ÖNEMLİ ROLÜ OYNAYACAĞIZ"

Şimdi taraftarla ve büyük camiayla şampiyonluk yaşamak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Tek şampiyonluk bu sene değil 2-3 sene Türkiye futbolunda en önemli rolü biz oynayacağız. Başakşehir'de çok şey yaşadık. Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi yaşadık. Kolay değil ayrılmak. Büyük bir camiaya gidiyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu bir sezon geçiririz. Şimdi yeni başkanla kupa kaldırırız inşallah. Yeni forma numaram perşembe günü belli olacak. Trabzonspor beni yıllardır istiyor. Çok yakın hissediyorum. Orada da taraftarla beraber, buradaki gibi performans göstereceğim. Abdullah Hoca bana futbolu öğretendir. Konuştuk. Ben de onunla çalışmayı çok istedim. Sistemi konuştuk. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.