Petrol
84.08
1.47%
Euro
17.8713
0.77%
Dolar
18.4738
-0.01%
Altın
971.72
0.91%
Borsa
326
0.00%
Bitcoin
374.647
7.47%
BTXN Coin
9.87
-9.94%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 17 C

    Vitesse'de Philipp Cocu dönemi

    Hollanda Eredivisie ekiplerinden Vitesse, teknik direktörlük görevi için ülkemizde bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Philip Cocu ile anlaşmaya vardı.
    • 27.09.2022 - 08:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Vitesse'de Philipp Cocu dönemi

    Hollanda Eredivisie ekiplerinden Vitesse, teknik direktörlük görevi için ülkemizde bir dönem Fenerbahçe 'yi de çalıştıran Philip Cocu ile anlaşmaya vardı.
    Kulüpten yapılan açıklamada Hollandalı teknik adamla 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

    İlk sözleri

    Futbolculuk kariyerinde de 5 yıl Vitesse forması giyen Cocu imzaların atılmasının ardından şu açıklamalarda bulundu: "Vitesse, bir oyuncu olarak harika anılara sahip olduğum, spor tutkusu olan bir kulüp. Buraya bir antrenör olarak dönmek elbette beni gururlandırıyor."

    Fenerbahçe kariyeri

    Hollanda'da daha önce PSV Eindhoven'ı çalıştıran ve üç lig şampiyonluğu, bir Hollanda Kupası ve iki kez de Johan Cruyff Kupası kazanmasının ardından Fenerbahçe'ye gelen Philipp Cocu'nun Sarı-Lacivertli ekipteki kariyeri beklentilerin altında kalmıştı. Cocu yönetiminde Fenerbahçe, 15 maçta 0.93 puan ortalaması yakalamıştı.

    Fenerbahçe'deki döneminin ardından İngiltere'de Derby County'nin başına geçen Cocu, takımın ligde son sıraya düşmesiyle görevinden ayrılmıştı. Cocu, Kasım 2020'den bu yana takım çalıştırmıyordu.


    Sevilen iPhone modelinin ismi değişiyor
    Teknoloji

    Sevilen iPhone modelinin ismi değişiyor

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Önder Karaveli, Adanaspor'da
    Futbol

    Önder Karaveli, Adanaspor'da

    Görüş Bildir