Vitesse'de Philipp Cocu dönemi

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Vitesse, teknik direktörlük görevi için ülkemizde bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Philip Cocu ile anlaşmaya vardı.

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Vitesse, teknik direktörlük görevi için ülkemizde bir dönem Fenerbahçe 'yi de çalıştıran Philip Cocu ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada Hollandalı teknik adamla 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

İlk sözleri

Futbolculuk kariyerinde de 5 yıl Vitesse forması giyen Cocu imzaların atılmasının ardından şu açıklamalarda bulundu: "Vitesse, bir oyuncu olarak harika anılara sahip olduğum, spor tutkusu olan bir kulüp. Buraya bir antrenör olarak dönmek elbette beni gururlandırıyor."

Fenerbahçe kariyeri

Hollanda'da daha önce PSV Eindhoven'ı çalıştıran ve üç lig şampiyonluğu, bir Hollanda Kupası ve iki kez de Johan Cruyff Kupası kazanmasının ardından Fenerbahçe'ye gelen Philipp Cocu'nun Sarı-Lacivertli ekipteki kariyeri beklentilerin altında kalmıştı. Cocu yönetiminde Fenerbahçe, 15 maçta 0.93 puan ortalaması yakalamıştı.

Fenerbahçe'deki döneminin ardından İngiltere'de Derby County'nin başına geçen Cocu, takımın ligde son sıraya düşmesiyle görevinden ayrılmıştı. Cocu, Kasım 2020'den bu yana takım çalıştırmıyordu.