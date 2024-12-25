Vitor Hugo, Trabzonspor'a geri dönüyor

Haber Merkezi

Takımı güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşanmış ve eski oyuncu Vitor Hugo, kulübe geri dönmek istediğini bildirmişti.

Menajeri aracılığıyla yönetimle temasa geçen Brezilyalı stoper, Bahia'da mutsuz olduğunu belirterek yeniden bordo-mavili formayı giymek istediğini iletmişti.

KARARI GÜNEŞ VERECEK

İlk etapta bu transfere sıcak bakmayan Trabzonsporlu kurmaylar, daha sonra konuyu teknik direktör Şenol Güneş'e iletti.

Savunmaya takviye isteyen tecrübeli çalıştırıcının, 33 yaşındaki oyuncunun son durumunu değerlendirdikten sonra kararını ileteceği öğrenildi.

Güncel piyasa 900 bin euro olan Hugo'nun kulübü Bahia ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.