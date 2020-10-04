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Vitor Hugo Türkiye'de
Trabzonspor ile prensip anlaşmasına varan Vitor Hugo, İstanbul'a geldi. Brezilyalı stoper sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
- Haber Merkezi
- 04.10.2020 - 16:20
- Güncelleme : 04.10.2020 - 16:20
Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo bugün İstanbul'a geldi. Hugo akşam saatlerinde Trabzon'da olacak.
4 YILLIK ANLAŞMA
Bordo-mavili kulüp, Palmeiras'tan transfer ettiği 29 yaşındaki stoperle 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu arada Trabzonspor'un yeni transferine yarın imza töreni düzenleyeceği belirtildi.
Bordo-mavililer bu transfer için Palmeiras'a 3 milyon euro ödeyecek.
1991 doğumlu 1.87 cm boyundaki solak stoper Vitor Hugo, 2020'de çıktığı 10 maçın 6'sında ilk 11'de forma giydi.
Brezilyalı oyuncu, 2018-2019 sezonunda Fiorentina'da 33 maçta oynadı.