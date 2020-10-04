Vitor Hugo Türkiye'de

Trabzonspor ile prensip anlaşmasına varan Vitor Hugo, İstanbul'a geldi. Brezilyalı stoper sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo bugün İstanbul'a geldi. Hugo akşam saatlerinde Trabzon'da olacak.

4 YILLIK ANLAŞMA

Bordo-mavili kulüp, Palmeiras'tan transfer ettiği 29 yaşındaki stoperle 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu arada Trabzonspor'un yeni transferine yarın imza töreni düzenleyeceği belirtildi.

Bordo-mavililer bu transfer için Palmeiras'a 3 milyon euro ödeyecek.

1991 doğumlu 1.87 cm boyundaki solak stoper Vitor Hugo, 2020'de çıktığı 10 maçın 6'sında ilk 11'de forma giydi.

Brezilyalı oyuncu, 2018-2019 sezonunda Fiorentina'da 33 maçta oynadı.

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