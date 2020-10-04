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    Vitor Hugo Türkiye'de

    Trabzonspor ile prensip anlaşmasına varan Vitor Hugo, İstanbul'a geldi. Brezilyalı stoper sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2020 - 16:20
    • Güncelleme : 04.10.2020 - 16:20
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    Vitor Hugo Türkiye'de

    Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo bugün İstanbul'a geldi. Hugo akşam saatlerinde Trabzon'da olacak.

    4 YILLIK ANLAŞMA

    Bordo-mavili kulüp, Palmeiras'tan transfer ettiği 29 yaşındaki stoperle 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu arada Trabzonspor'un yeni transferine yarın imza töreni düzenleyeceği belirtildi.

    Bordo-mavililer bu transfer için Palmeiras'a 3 milyon euro ödeyecek.

    1991 doğumlu 1.87 cm boyundaki solak stoper Vitor Hugo, 2020'de çıktığı 10 maçın 6'sında ilk 11'de forma giydi.

    Brezilyalı oyuncu, 2018-2019 sezonunda Fiorentina'da 33 maçta oynadı.

    Vitor Hugo Türkiye'de VİDEO


    Vitor Hugo Türkiye de #1

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