Vitor Pereira Fenerbahçe'de

Fenerbahçe eski teknik direktörü Vitor Pereira'yı takımın başına getirdi.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla yolların ayrılmasının ardından hoca arayışı içerisindeydi.

Sarı-lacivertli kulüple birçok teknik adamın ismi anılmıştı. Başkan Ali Koç, geçtiğimiz hafta, yeni hocayı Pazartesi günü açıklayacaklarını belirtmişti ancak Pazartesi günü yapılan açıklamada yeni teknik direktörün birkaç gün sonra duyurulacağı belirtilmişti.

YENİ HOCA VITOR PEREIRA

Fenerbahçe Kulübü, bugün teknik direktörlüğe daha önce de çalıştıkları Portekizli Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2015-2016 sezonunda Futbol A Takımımızı çalıştıran Vitor Pereira ile yeniden anlaştı.

Kariyerinde 5’i lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupa olan, son olarak Çin’in Shanghai Port FC (eski adıyla Shanghai SIPG) takımını çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira; ikinci kez Fenerbahçemizin başına geçti.

2017-2020 arası görev aldığı Çin Süper Ligi ekibine ilk sezonunda kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşatan Pereira, bu süreçte bir de Çin Süper Kupası kazandı.

“YARIM KALAN İŞİMİ TAMAMLAMAYA GELDİM”

5 yıl sonra Fenerbahçe’ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen 53 yaşındaki çalıştırıcı, 'Fenerbahçe’de her zaman tutkuyu ve hırsı hissetmiştim. Ancak istikrarlı bir yapı kurmak ve hedeflenen başarıya ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç vardı. Ne yazık ki istediğim kadar zamana sahip olamadım. Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe’de kupa kazanamadım.

Şimdi yarım kalan bu hikâyeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikâye mutlu bir sona kavuşacak.

"BAŞKAN'IN KOYDUĞU VİZYON BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Başkan Ali Koç’la yaptığım görüşmede bakış açılarımızın çok benzer olduğunu fark etmem uzun sürmedi. Kendisine bana bu fırsatı verdiği için müteşekkirim. Fenerbahçe’nin geleceği konusunda ortaya koyduğu vizyon, anlattıkları beni oldukça etkiledi.

Ocak ayında bir gazeteye verdiğim özel röportajda Türkiye’de kulüplerin yarını düşünmediğini, gelecekle ilgili bir vizyon koymadığını belirtmiştim. Fenerbahçe Spor Kulübü bana çok etkileyici bir plan ve programla geldi.

Bu planın bizi başarıya ulaştıracak bir yapılanmanın parçası olduğunu hissediyorum. Bu sebeple çok heyecanlıyım.

Bununla beraber heyecanımı 2 katına çıkaran bir diğer konu, büyük Fenerbahçe camiasının taraftarlarının önüne çıkmak olacak.

Taraftarımızın stadyumda yarattıkları coşkuyu da çok özledim.

Umuyorum ki önümüzdeki sezon özlenen şampiyonluğa omuz omuza vererek ulaşacağız.' şeklinde duygularını ifade etti." ifadeleri kullanıldı.

TAZMİNAT KONUSUNDA SORUN YAŞANMIŞTI

Pereira Fenerbahçe'yi 2015/16 sezonunda da çalıştırmıştı. Performansı beğenilmyen Pereira'yı göndermek isteyen sarı-lacivertli kulüp, ödenecek tazminat dolayısıyla bir süre mecburen hocayla devam etmek zorunda kalmıştı.

TARAFTAR TEPKİLİ

Sarı-lacivertli kulübün Pereira'yı açıklamasının ardından Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada tepki gösterdi.

Transferden memnun olmayan Fenerbahçeliler, sosyal medyada yönetimi eleştirdi.