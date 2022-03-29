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    Vitor Pereira, Josef de Souza'yı istiyor

    Vitor Pereira, Josef de Souza'yı istiyor

    Josef de Souza'ya Vitor Pereira'nın yeni takımı Corintias'ın istediği belirtildi. Beşiktaş'ın bu teklife nasıl yanıt vereceği merak konusu.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 10:33
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    Beşiktaş ile orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın yolları ayrılabilir.. Brezilya basını, Corinthians'ın Portekizli Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın takıma takviye yapmak için çalıştığını duyurdu.

    Fenerbahçe'den gönderildikten sonra Corinthians'a imza atan Vitor Pereira'nın gözdesi Beşiktaşlı Josef de Souza.

    Vitor Pereira, Josef de Souza yı istiyor #1

    SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMAK İSTİYOR

    Brezilya basınına göre; Pereira, Beşiktaş'la 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Josef de Souza'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

    Daha önce Brezilya'da Vasco, Gremio ve Sao Paulo formaları giyen Josef de Souza'nın tecrübesinden yararlanmak isteyen Pereira'nın bu konuda yönetime ısrarcı olduğu da belirtiliyor.

    Vitor Pereira, Josef de Souza yı istiyor #2

    BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYON OLDU

    33 yaşına giren ve Beşiktaş'la mukavelesi otomatikman bir yıl daha uzayan Josef de Souza'nın son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğü de bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.

    Beşiktaş'a Al Ahli'den gelen Josef de Souza, Siyah-Beyazlı camiayla şampiyonluk sevinci yaşadı. Ancak bu sezon geçen yılki performansından uzak bir görüntüde. Buna rağmen Josef de Souza, 26 maçta, 3 gol kaydetmeyi başardı.

    Vitor Pereira, Josef de Souza yı istiyor #3


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