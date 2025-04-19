Vitor Pereira, Milan Skriniar'ı kadrosunda görmek istiyor

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2 farklı dönemde Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini yapan, şimdilerde de Premier Lig takımı Wolverhampton'u çalıştıran Vitor Pereira, bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor.

Caught Offside'da yer alan iddiaya göre; İngiliz ekibi Wolverhampton, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar için devreye girdi.

HEDEF SKRINIAR

Vitor Pereira'nın takıma geçmesi ile birlikte küme düşme hattından uzaklaşan ve istikrarlı sonuçlar alan Wolverhampton, defansa takviye yapmak istiyor. Bu nedenle İngiliz ekibinin, Skriniar'ın peşine düştüğü belirtildi.

TALİPLERİ VAR

Haberde, Premier Lig'den aralarında Tottenham, Everton, Crystal Palace ve Bournemouth'un da bulunduğu birçok kulübün Slovak stoperi takip ettiği açıklandı.

PSG BONSERVİSİNİ BELİRDİ

PSG, Fenerbahçe'nin de bonservisini almak istediği 30 yaşındaki yıldız oyuncunun fiyatını 20 milyon euro olarak belirledi.

16 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon sarı-lacivertli forma ile 16 maça çıkan Milan Skriniar, bu müsabakalarda 2 gol atıp 1 de asist yaptı.