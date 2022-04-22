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    Vitor Pereira'nın hedefinde Rosier ve Osayi var

    Vitor Pereira'nın hedefinde Rosier ve Osayi var

    Brezilya ekibi Corinthians'ı çalıştıran Vitor Pereira'nın transfer listesini, Palmeiras taraftarları hackledi. Sızdırılan görüntülerde listede Rosier'le Osayi'nin olması dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 09:53
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    Fenerbahçe 'den ayrılmasının ardından Brezilya ekibi Corinthians'ın başına geçen Vitor Pereira yeni sezona 2'de 2'yle başladı.

    Portekiz çalıştırıcı sezon sonunda zafere ulaşmayı hedeflerken, bu doğrultuda Brezilya ekibi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

    Listede Rosier ve Osayi var

    Corinthians'ın rakiplerinden Palmeiras'ın taraftarlarının ise Pereira'nın transfer listesini hacklediği iddia edildi.

    Sosyal medyada yayılan fotoğrafta tecrübeli hocanın, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Bright Osayi Samuel ile Beşiktaş 'tan Valerien Rosier'e de listesine yer verdiği görüldü.

    Vitor Pereira nın hedefinde Rosier ve Osayi var #1

    Vitor Pereira nın hedefinde Rosier ve Osayi var #2

    İşte sızdırılan fotoğraf

    Vitor Pereira nın hedefinde Rosier ve Osayi var #3


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