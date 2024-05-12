Vitor Pereira'nın takımı Al Shabab, Kerem Demirbay'ın peşinde

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla fark yaratan isimler arasına giren Kerem Demirbay'a ilgiler artmaya başladı.
Sarı-kırmızılı takımın sezon başında Bayer Leverkusen'den 3.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı orta saha oyuncusuna, Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira'nın takımı Al Shabab talip oldu.
Al Shabab, listesine aldı
Sports Digitale'nin haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay'ı listeye ekledi.
Yakından takip ettikleri başarılı futbolcu için resmi temaslara kısa süre içinde başlayabileceği ifade edildi.
40 maçta 14 gollük katkı yaptı
Al Shabab takımında Yannick Carrasco, Vitinho, Ivan Rakitic, Romain Saiss gibi önemli futbolcular da forma giyiyor.
Sarı-kırmızılı formayla 40 maça çıkan Kerem, 7 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
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