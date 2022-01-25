Vlahovic için dev teklif

İtalyan devi Juventus, Alvaro Morata'nın olası ayrılığı üzerine transfere hız verdi. Siyah-beyazlılar bu sezon Fiorentina'da adından söz ettiren Dusan Vlahovic için 67 milyon euro teklif etti.

Fiorentina'da attığı gollerle bu sezon adından sık bahsettiren Dusan Vlahovic devlerin radarına çoktan girdi. 21 yaşındaki golcü için Juventus kesenin ağzını açtı.

Sport Italia, Serie A'da eski günlerinden uzak kalan Juventus'un Vlahovic için ciddi teklif yaptığını duyurdu. Xavi'nin Barcelona'ya geçmesinin ardından Juventus'tan Alvaro Morata'yı istemesi İtalyan ekibini harekete geçirdi. İspanyol forvet Morata'nın olası ayrılığında gol bölgesinde sorun yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar, Vlahovic için Fiorentina'yla pazarlık masasına oturdu.

Habere göre Juventus, 21 yaşındaki Sırp forvet için takımına 67 milyon euro ve bonuslar önerdi.

Juventus'un yanı sıra İspanya'nın önde gelen ekiplerinden Atletico Madrid de yıldız oyuncuyla ilgileniyor.

24 MAÇTA 20 GOL 4 ASİST

21 yaşındaki genç forvet Dusan Vlahovic, geçen sezon Serie A'da 37 maçta 21 gol ve 3 asistle oynadı. Başarılı oyuncu aynı performansı bu sezona da taşıdı. Bu sezon Fiorentina formasıyla 24 maça çıkan Dusan Vlahovic, 20 gol ve 4 asist kaydetti.

“ŞU AN HERHANGİ BİR ANLAŞMA YOK”

Vlahovic'in transfer döneminde gözde olmasının ardından kulübü Fiorentina geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı.

Fiorentina CEO'su Joe Barona, Dusan Vlahovic'in geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Barone, Premier Lig'den birkaç teklif aldıklarını söyledi. Barone La Nazione'ye verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı, "Premier Lig'den birkaç takım bizimle iletişime geçti. Fakat şu an için herhangi bir anlaşma yok. Dusan için tekliflere açığız ve ara transferde ayrılabilir. İngiliz kulüpleri Dusan'ı istiyor ancak onun farklı hedefleri var. Biz, görüşmeye hazırız fakat o ve menajeri konuşmak istemiyor."