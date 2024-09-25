Volkan Demirel, Adana Demirspor ile anlaşma sağladı
DHA

Futbolu bırakmasının ardından Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük'te başlamıştı.

İstanbul temsilcisinin ardından Hatayspor'da görev alan Volkan Demirel, 3 Mayıs tarihinde bordo-beyazlılarla yollarını ayırmıştı.

BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞTI

Volkan Demirel, Adana Demirspor'la büyük ölçüde anlaştı. Konuyla ilgili konuşan Demirel, ile görüş alışverişi yaptık.” dedi.

Genç teknik adam, Adana Demirspor'un son kararını bekliyor.

VALKANIS İLE YOLLARINI AYIRMIŞTI

Adana temsilcisi, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırmıştı.

6 hafta sonunda 1 puan toplayan Adana Demirspor, Süper Lig'in son sırasında yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Abdullah Paçal
Editör