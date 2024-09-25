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Volkan Demirel, Adana Demirspor ile anlaşma sağladı

Volkan Demirel, Adana Demirspor ile anlaşma sağladı Son olarak Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor. Genç teknik direktör, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'la büyük ölçüde anlaştı.